Нікополь вночі армія РФ обстріляла з «Градів», є постраждалі – ОВА

Російські війська вночі з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли Нікополь, є постраждалі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його словами, армія РФ з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляла Нікопольський район, зі ствольної артилерії – Криворізький, під обстріли потрапили житлові квартали.



«У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них – 58-річний чоловік – у лікарні. У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла», – написав він в телеграмі.

Резніченко інформує, що у Криворізькому районі під обстріл потрапила Зеленодольська громада – за попередніми даними, люди не постраждали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.