Війська РФ вночі з «Градів» та важкої артилерії обстрілювали Нікопольський район – Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі з реактивних систем залпового вогню «Град» та важкої артилерії обстрілювали Нікопольський район, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його даними, російських атак зазнали Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська громади.



«У Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків. Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа у одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили», – написав він у телеграмі.

Нікопольський район фактично щоденно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.