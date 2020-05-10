Обстріл Оріхового: один військовий поранений, троє травмовані

Кілька українських військовослужбовців отримали поранення та травми внаслідок обстрілу поблизу села Оріхове, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 10 травня.

«Ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення та ще троє – бойові травмування», – зазначають у штабі.

Поранених госпіталізували та надали медичну допомогу. Як зазначає пресслужба ООС, їхній стан задовільний.

«Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів», – йдеться в повідомленні.

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Протягом дня 10 травня бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Досі, за зведеннями штабу, втрат протягом дня внаслідок обстрілів не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.