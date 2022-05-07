Через обстріл школи на Луганщині загинули щонайменше дві людини – ДСНС

Унаслідок російського обстрілу школи в Білогорівці на Луганщині загинули дві людини, кількість жертв уточнюється, повідомляє пресслужба ДСНС у телеграмі.

«о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загоранням на площі близько 300 м кв», – повідомляють рятувальники і додають, що о 20:12 пожежу ліквідували.

На даний час розбір завалів призупинили, планують продовжити 8 травня.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 7 травня повідомив, що в Білогородці російські війська скинули авіабомбу на школу, в якій «ховалося майже все село». За його даними, в школі перебували близько 90 людей, 30 вже врятували з-під завалів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 4 травня підтвердили загибель 3280 і поранення 3451 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.