Війська РФ сьогодні 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини – ОВА

Російські війська сьогодні 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини – майже 90 «прильотів» з різних видів зброї, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Білопільська громада: опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сел громади, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди», – написав він у телеграмі, додавши, що внаслідок цього обстрілу знищені дві автівки, пошкоджена територія фермерського господарства, знищено близько 25 гектарів пшениці.



Також російських обстрілів зазнали Середино-Будська громада та Краснопільська громада.



За попередніми даними, постраждалих внаслідок цих атак немає.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».