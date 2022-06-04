Війська РФ знову обстріляли Святогірську лавру, де перебували близько 300 людей – Ткаченко

Російські військові знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де на час нападу перебували близько 300 людей, повідомив 4 червня міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Сьогодні під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецькій області. Горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври. У Донецькій єпархії УПЦ підтвердили, що, окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких люди з інвалідністю, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята», – написав Ткаченко у фейсбуці.

Про те, чи є постраждалі, міністр не уточнив.

«Наразі армія РФ зруйнувала чи пошкодила 133 релігійні споруди в Україні», – додав Ткаченко у своєму телеграмі.

1 червня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок російських атак загинули троє цивільних людей у Святогірській лаврі.

За повідомленнями ЗМІ, тоді через обстріли загинули двоє ченців і монахиня зі Свято-Успенської Святогірської лаври. Ще трьох священнослужителів поранено.

Пошкоджено два чернечі корпуси.

У березні у Святогірську через бомбардування було пошкоджено два приміщення Святогірської лаври, де перебувало близько тисячі людей, зокрема діти.

Святогірська лавра – чоловічий монастир УПЦ МП у Святогірську.