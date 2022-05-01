Війська РФ втретє за добу обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині – ОВА

Війська РФ втретє за добу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
«17.10 «Мир», який вони несуть… Ворожа ракета, яка сьогодні прилетіла у село Синельниківського району…», – написав він у телеграмі і опублікував фото залишків російської ракети.
Перед цим сьогодні війська РФ у Синельниківському районі пошкодили приватне подвір’я, унаслідок цього обстрілу поранена жінка. Також раніше російська ракета влучила у склади агропідприємств.
В ООН станом на 28 квітня підтвердили загибель 2899 і поранення 3235 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.
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