Війська РФ втретє за добу обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині – ОВА

Війська РФ втретє за добу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«17.10 «Мир», який вони несуть… Ворожа ракета, яка сьогодні прилетіла у село Синельниківського району…», – написав він у телеграмі і опублікував фото залишків російської ракети.

Перед цим сьогодні війська РФ у Синельниківському районі пошкодили приватне подвір’я, унаслідок цього обстрілу поранена жінка. Також раніше російська ракета влучила у склади агропідприємств.

В ООН станом на 28 квітня підтвердили загибель 2899 і поранення 3235 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.