Обстріл Торецька: під завалами зруйнованої будівлі виявили 5 загиблих – ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Торецька зруйнована двоповерхова будівля, з-під завалів витягли тіла п'яти загиблих, ще одна людина, яку врятували, померла в лікарні, повідомляє у телеграмі пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.



«Сьогодні зранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих, врятовано з-під завалів 3 людини, одна з яких померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.



Пошукові роботи завершені.

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