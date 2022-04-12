Гайдай: війська РФ обстрілюють житлові квартали «всіх вільних міст Луганщини», є загиблий

Війська РФ з важкого озброєння обстрілюють житлові квартали всіх вільних міст Луганщини, внаслідок обстрілів загинула одна людина, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Один загиблий, 10 врятували. Рашисти гатять з важкого озброєння по житловим кварталам всіх вільних міст Луганщини. Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів», – написав він у своєму телеграмі.

За його словами, протягом дня війська РФ намагалися покращити тактичне розташування поблизу населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє, але безуспішно.

Крім того, Гайдай повідомив, що російські інженерні намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового.

Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджені близько 17 об’єктів, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури, повідомив Гайдай.

Також, як розповів Павло Кириленко, на Донеччині обстріли вздовж лінії розмежування продовжуються практично цілодобово.

У Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей

За повідомленням британської розвідки від 12 квітня, ситуація в східних регіонах України може загостритися найближчими тижнями.