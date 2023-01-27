Обстріл Запоріжжя: одна людина постраждала, атаковані об’єкти інфраструктури

Російські військові, за попередньою інформацією, атакували кілька об’єктів інфраструктури в Запоріжжі 27 січня, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«На території одного з них виникла пожежа. На цей час відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізовано. Працюють відповідні служби. Інформація уточнюється», – написав Куртєв у телеграмі.

Про те, що російські війська обстрілюють Запоріжжя, Куртєв повідомив близько 21:00.

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Запоріжжя й область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.