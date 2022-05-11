Над інфраструктурним об’єктом біля Запоріжжя розірвалася ракета – ОВА

Поблизу Запоріжжя збита російська ракета пошкодила інфраструктурний об’єкт, повідомили в обласній військовій адміністрації вранці 11 травня.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань», – йдеться в повідомленні ОВА у фейсбуці.

Подробиць в ОВА не повідомили.

Напередодні ввечері обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок обстрілу російськими військами Оріхова у Запорізькій області одна людина загинула, восьмеро – поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.