Війська РФ з артилерії та «Градів» всю ніч обстрілювали Нікопольський район – ОВА

Російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град» вночі обстрілювали Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вісім обстрілів за ніч…Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині «Градами» та важкою артилерією. Під ворожий вогонь потрапили дві громади – Марганецька та Червоногригорівська. У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, люди не постраждали.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Останнім часом від російських обстрілів найбільше потерпає Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.