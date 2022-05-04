Через російські обстріли Харківщини загинула людина, поранена 11-річна дитина – ОВА

Через російські обстріли Харківської області загинула людина, поранена дитина, повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації у фейсбук.

«Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини сьогодні дістав поранення 11-річний хлопчик у Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула», – йдеться у повідомленні.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, війська РФ не припиняють обстріли Харкова, а в області намагаються йти в наступ.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.