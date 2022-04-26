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Обстріли Харкова: загинули 3 людини, ще 7 поранені

Зруйнований російськими військовими житловий будинок у Харкові, 10 квітня 2022 року. Обстріли міста продовжуються

Війська РФ знову обстрілюють житлові райони Харкова, через останній обстріл загинули три людини, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграмі.

За його даними, ще семеро людей поранені, з них – двоє в тяжкому стані.

Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює вогневе ураження українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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