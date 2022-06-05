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Війська РФ знову обстрілюють житлові райони Харкова – Синєгубов

Напередодні внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро мирних жителів. Фото ілюстративне

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріли житлових районів Харкова.

«Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру», – написав у телеграмі Синєгубов.

Він закликав жителів міста перебувати в укриттях і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Російські війська 4 червня обстрілювали Харківський та Чугуївський райони, внаслідок цих атак, за даними ОВА, поранені шестеро мирних жителів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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