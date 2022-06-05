Війська РФ знову обстрілюють житлові райони Харкова – Синєгубов

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріли житлових районів Харкова.

«Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру», – написав у телеграмі Синєгубов.

Він закликав жителів міста перебувати в укриттях і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Російські війська 4 червня обстрілювали Харківський та Чугуївський райони, внаслідок цих атак, за даними ОВА, поранені шестеро мирних жителів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.