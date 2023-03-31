ОВА: одна людина загинула, двоє – поранені через обстріли Херсонщини за добу

Російські війська минулої доби 64 рази атакували населені пункти Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, двоє – були поранені, повідомила обласна військова адміністрація вранці 31 березня.

«(Загарбники) випустили 243 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала 9 разів. Через обстріли у місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки», – йдеться в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.