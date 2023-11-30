Денні обстріли військ РФ на Херсонщині, Донеччині та Сумщині – є жертви і поранені

В Офісі генпрокурора з посиланням на дані обласних прокуратур повідомили про кількох поранених цивільних упродовж дня через російські обстріли на Херсонщині, Донеччині та Сумщині.

Так, згідно з повідомленням, 30 листопада, близько 11:35 армія РФ обстріляла один з населених пунктів Херсонського району. Внаслідок обстрілу травм, несумісних з життям, зазнали жінка та двоє чоловіків.

Раніше сьогодні влада повідомляла, що після ранкового обстрілу Херсона російськими військами 71-річний чоловік звернувся до однієї з лікарень.

Крім того, близько 10:30 війська РФ здійснили мінометний обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда на Сумщині.

«Внаслідок атаки ворога мирний мешканець отримав осколкові поранення. Також пошкоджено місцевий магазин та автівки», – повідомили прокурори.

Донецька обласна прокуратура зазначає, що у четвер через атаку військ РФ зазнали поранень троє громадян, які чекали на гуманітарну допомогу у Торецьку.

«Ціллю російських військ став житловий квартал. Від влучання засобів ураження зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних, які прийшли отримати гуманітарну допомогу до адмінбудівлі. 86-річну жінку та двох чоловіків віком 63 й 34 роки доставили у лікарню з осколковими пораненнями. Останній перебуває у тяжкому стані. Вибухами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.