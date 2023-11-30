Ранковий обстріл Херсона: один чоловік поранений – МВА

Після ранкового обстрілу Херсона російськими військами 71-річний чоловік звернувся до однієї з лікарень. Про це повідомила міська військова адміністрація 30 листопада.

«Він отримав скалкові поранення грудної клітини і обличчя під час ворожого обстрілу Корабельного району близько 9:30», – йдеться в повідомленні.

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Адміністрація додає, що постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Він проходитиме лікування амбулаторно.

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини протягом попередньої доби одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомила обласна військова адміністрація.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.