Через російські обстріли загинула людина, ще 10 поранені – місцева влада про ситуацію в трьох областях

Через російські обстріли минулої доби у трьох областях загинула людина, ще 10 поранені, повідомляє місцева влада.

Як інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські війська минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, поранена одна людина.

«Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, житлові будинки та господарські будівлі. Сталися пожежі. У с. Кругляківка Куп’янського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські будівлі. Зазнав осколкове поранення і був госпіталізований цивільний чоловік 49 років», – написав Синєгубов у телеграмі.

За даними ОВА, війська РФ минулої доби 79 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 400 снарядів з артилерії, мінометів, «Градів» та безпілотників. Через російські атаки троє людей поранені.



Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляє, що через російську агресію на Донеччині минулої доби загинула одна людини (у Часовому Яру), ще шестеро поранені.



«Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Покровську – поранили 5 людей, у тому числі 11-річного хлопця. У місті пошкоджені 15 будинків. Під ранок ворог обстріляв Рай-Олександрівку Миколаївської громади – пошкоджено будинки, господарчі споруди, лінії електропередач», – написав він у телеграмі.

За його словами, на Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада. На Лисичанському напрямку 3 будинки пошкоджено у Сіверську внаслідок артилерійських та авіаобстрілів, ще один будинок пошкоджено у Торському Лиманської громади, додав Кириленко.

Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.