Сумщину продовжують обстрілювати з території Росії – ОВА

Російські війська зі своєї території знову обстрілюють Сумські область, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, з території Росії вчора ввечері з артилерії та мінометів був обстріл Сумського району.

«Близько 5:30 росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району. Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів», – написав він.

17 травня вранці російські ракети атакували центральну частину Охтирки, щонайменше п'ятеро людей поранені, були пошкоджені приватні будинки, храм і дитячий садок «Казка».

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.