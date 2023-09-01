На Вінниччині через нічну ракетну атаку РФ – 3 потерпілих. У прифронтових регіонах є жертви за минулу добу

У Вінницькій ОВА уточнили, що через нічну ракетну атаку по регіону з боку військ РФ є троє потерпілих.

Раніше сьогодні повідомлялося, що через влучання постраждало одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно і приватні авто.

Крім того, влада низки прифронтових регіонів повідомила про жертв і постраждалих за минулу добу в результаті російських обстрілів.

Так, на Харківщині двоє людей поранені (61-річний та 49-річний чоловіки). У Запорізькій області з травмами – троє людей, одна людина загинула і ще одна поранена на Херсонщині, один загиблий і один поранений є на Донеччині.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.