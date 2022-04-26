На Донеччині через обстріли загинули 2 людини, ще 6 поранені – Кириленко

Внаслідок обстрілів на Донеччині загинули 2 людини, ще 6 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, обстріли тривають практично по всій лінії фронту.

«На даний час відомо про щонайменше 2 загиблих цивільних - у Нью-Йорку та Травневому, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані)», – написав він у телеграмі.

Кириленко зауважив, що російські війська завдали ракетних авіаційних ударів по Авдіївці – постраждала Центральна міська лікарня, школа, житлові багатоповерхівки.



На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили чергову спробу наступу російських військ. Натомість війська РФ обстріляли Красногорівку, місто залишилось без електропостачання, але його вже відновили.

Минулої доби російські військові 17 разів обстріляли населені пункти Луганської області, пошкоджені 5 будинків.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.