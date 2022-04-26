Гайдай: війська РФ минулої доби 17 разів обстріляли населені пункти Луганщини

Минулої доби російські військові 17 разів обстріляли населені пункти Луганської області, пошкоджені 5 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«17 разів росіяни обстріляли мирне населення за минулу добу, тривають бої у Попасній та Рубіжному. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада. Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків у Лисичанську, двох у Попасній, щонайменше одного – у Гірському. Інформацію про ймовірні жертви перевіряємо», – написав він у телеграмі.

Напередодні голова військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко повідомив Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода), що Новотошківське на Луганщині захоплене російськими військами після тривалого знищення ударами з повітря. Він сказав, що тривають бої за інші населені пункти громади, які зараз «зрівнюють із землею».

У Генштабі ЗСУ 26 квітня повідомили, що російські військові ведуть бойові дії біля Рубіжного, а також намагаються захопити Попасну.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.