Через атаки РФ минулої доби загинули дві людини, 48 поранені – влада про ситуацію в трьох областях

Через російські обстріли Харківщини, Херсонщини та Донеччини минулої доби дві людини загинули, 48 поранені, повідомляє місцева влада.



Протягом доби російські війська завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«О 23:30 у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані», – написав він у телеграмі.

Через ракетний удар по Первомайському постраждали 43 людини.

На Херсонщину війська РФ минулої доби випустили 465 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, безпілотників та авіації, здійснивши 83 обстріли. За даними ОВА, через російську агресію 2 людини загинули, ще одна поранена.



Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські війська з різних видів озброєння обстрілювали Максимівку, Красногорівку, Георгіївку, Авдіївку, Ганнівку, Веселий Гай, Васюківку, Роздолівку і Федорівку. Вночі противник завдав ракетного удару по Дружківці – пошкоджено будинок.

Внаслідок російських атак поранені 2 жителів Донеччини: у Часовому Яру і Дальньому, додав Кириленко.

Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.