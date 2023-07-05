Після удару РФ по Первомайському у лікарні залишаються 7 людей – влада

Після російського обстрілу Первомайського у лікарні залишаються семеро людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 – у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному – із осколковими пораненнями», – написав він у телеграмі.



За останніми даними, внаслідок удару військ ракетою «Іскандер» по місту Первомайський постраждали 43 людини, серед них – 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

За даними місцевої влади, вибух у місті Первомайський пролунав близько 13:35. У МВС України наголосили, що поряд із місцем удару розташовані лише житлові будинки, «це мирний район міста, де немає жодного військового об’єкту».

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.