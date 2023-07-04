Число поранених через удар РФ на Харківщині зросло, серед них 12 дітей – МВС

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Первомайському на Харківщині 4 липня збільшилася до 41 людини, з них – 12 дітей, зокрема двоє немовлят, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«За інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти отримали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надана медична допомога», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що внаслідок ракетного удару були пошкоджені вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів.

Тим часом, голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за його даними, постраждалих – 43.

Синєгубов також повідомив, що удар російські війська завдали ракетою «Іскандер».

У МВС України наголосили, що поряд із місцем удару розташовані лише житлові будинки, «це мирний район міста, де немає жодного військового об’єкту».

За даними місцевої влади, вибух у місті Первомайський пролунав близько 13:35.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та область. Попри докази і свідчення, Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.