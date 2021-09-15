Розслідувачі OCCRP припинили роботу в Росії через «кампанію Кремля проти незалежної журналістики»

Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) повністю припиняє роботу в Росії «на тлі кампанії Кремля проти незалежної журналістики». Про це йдеться на сайті організації 15 вересня.

Головний редактор проєкту Дрю Салліван пояснила, що зараз робота в Росії «може принести місцевим журналістам більше шкоди, ніж користі».

«Це не означає, що ми припинимо писати про масштабну корупцію в цій країні. Просто ми розуміємо, що уряд, за своїм звичаєм, каратиме своїх же громадян за співпрацю з нами», – наголосила вона.

За останній місяць більшість російських партнерів OCCRP внесли до списку «іноземних агентів» або «небажаних організацій». ЗМІ з таким статусом мають дотримуватися жорстких вимог, які заважають працювати. Багато таких медіа змушені були закритися.

«Ми продовжимо випускати розслідування про Росію, – говорить співзасновник і директор з інновацій OCCRP Пол Раду. – Російський уряд – великий гравець, який активно поширює корупцію і дезінформацію, регіонально і на міжнародному рівні, і намагається дестабілізувати інші країни. Ми не будемо це замовчувати».

Російським співробітникам OCCRP запропонував переїхати в інші країни. Тим, хто відмовився, виплатили вихідну допомогу і допомогли з пошуком нової роботи, вказує об’єднання.