Три людини, зокрема дитина, загинули через обстріл Очакова – влада

Російські військові рано-вранці 28 червня обстріляли Очаків на Миколаївщині, внаслідок чого загинули троє людей з них одна дитина, ще шестеро поранені, серед них також є діти, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він уточнив, що загинула 6-річна дівчинка, тримісячна дитина – у комі.

Внаслідок удару в деяких районах відсутнє - водо, - газо, енергопостачання та інтернет.

Крім того, зранку 28 червня масованого ракетного обстрілу зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих і наслідків уточнюється, написав Кім у своєму телеграм-каналі.

28 червня внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру, зайнялося поле з озимою пшеницею. Тут, за словами голови ОВА, – без жертв.

Зранку 28 червня були обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією, без жертв.

У Баштанському районі, за даними голови ОВА, близько 00:40 28 червня були обстріли у Широківській громаді. «Влучання були по городах, пошкоджень немає. Також були обстріли близько 04:30 ранку. Влучання були по сільськогосподарських угіддях. Потерпілих немає. Зранку 28 червня були обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», – написав Кім.

За його словами, тривають обстріли у Березнегуватській громаді. «Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію, є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється», – додав голова ОВА.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.