В Одесі облили нечистотами захисницю парку-пам’ятки

В Одесі в Літньому театрі активістку Світлану Підпалу облили нечистотами, коли вона чекала інспектора комунального підприємства «Зелентрест», який мав зафіксувати неякісну пересадку дерев. Про це Радіо Свобода розповіла сама Підпала, член екологічної організації «Зелений лист».

Раніше, 19 квітня в Літньому театрі так само облили нечистотами народного депутата Мустафу Найєма.

За словами іншого активіста «Зеленого листу» Владислава Балинського, 6 травня ввечері будівельні робітники неякісно пересадили дерева, які волонтери висаджували в Літньому театрі протягом останніх півтора року. За словами еколога, дерева скоріш за все загинуть.

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«Вони імітують пересадку. Коли ми ці дерева висаджували, то спеціально привозили ґрунт – сажали саджанці із закритою кореневою системою, їм потрібна глибина десь 50-60 сантиметрів. Їх зараз пересадили або поблизу туалету, або фактично на бетонні плити – там глибина максимум 30 сантиметрів», – сказав він Радіо Свобода. З приводу «імітації пересадки» активісти вже писали заяву в поліцію.

Спочатку Світлана Підпала пішла до «Зелентресту», який має слідкувати за станом зелених насаджень в Одесі, каже Балинський, а потім пішла до Літнього театру чекати на інспектора, щоб зафіксувати те, що відбулося. У цей момент її й облили нечистотами, як вона сама каже, хтось з робітників або «тітушок», що постійно присутні в Літньому театрі після початку будівельних робіт.

Поліції на місці не було, правоохоронці прибули на виклик Підпалої, щоб прийняти від неї заяву.

Згодом у поліції повідомили, що відкрили справу за фактом нападу на активістку за статтею «хуліганство».

Будівельні роботи тривають у Літньому театрі з середини квітня, після того, як місцева влада надала дозвіл на благоустрій на цій території. Роботи ведуть на замовлення ТОВ «Міський літній театр» по домовленості із власником господарчих будівель на території ділянки. Обласна влада дозволів не надала, перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції на об’єкті досі триває.

Раніше одеські активісти зверталися до міністерств культури і внутрішніх справ, щоб не допустити забудови на території парку-пам’ятки. Представник ТОВ «Міський літній театр» Дмитро Шпінарьов в інтерв’ю Радіо Свобода називав роботи з благоустрою «прибиранням сміття» і наполягав, що їм не потрібний дозвіл від Міністерства культури, оскільки вони працюють тільки із будівлями, а не з ділянкою.