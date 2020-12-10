В Одесі поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату у McDonalds

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату у McDonalds та вимагав викликати поліцію. Про це повідомляють місцеві правоохоронці.

«На місце події негайно прибули правоохоронці. В дію була введена спеціальна поліцейська операція «Грім». Після кількахвилинних перемовин з чоловіком його було затримано», – мовиться у повідомленні.

Як виявилося, гранати чоловік не мав. Правоохоронцям він сказав, що до цього вчинку «його підштовхнуло складне життя».

«За даним фактом поліцейські розпочали провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про затримання фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – зазначили у поліції.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.