В Одесі піднімають затонулий танкер Delfi

В Одесі 18 липня розпочалася операція з підйому танкера Delfi, який затонув восени 2019 року. Його повинні поставити на кіль і відбуксирувати з пляжу, повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

Підйом танкера почався вранці. Судно спробують вирівняти за допомогою канатів і буксирів, довівши кут нахилу до 45 градусів, щоб поставити на кіль.

Відпочивальників попросили залишити пляж, район оточила поліція і військовослужбовці Національної гвардії.

Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.

На початку липня повідомлялося, що бункерувальник Delfi, який затонув на одеському пляжі, планують поставити на воду та відбуксирувати до порту Чорноморськ орієнтовно упродовж трьох тижнів.