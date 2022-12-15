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В Одесі 16 грудня планують відновити роботу міського електротранспорту

Залізничний вокзал в Одесі

В Одесі 16 грудня планують відновити роботу міського електротранспорту, який понад тиждень не працював. Про це 15 грудня повідомила пресслужба мерії міста.

«Завтра міський електротранспорт буде працювати. Трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути згідно з графіком», – ідеться у повідомленні.

5 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку на обʼєкти критичної інфраструктури України. Влучання ракет у енергооб'єкти були зафіксовані у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

В Одесі після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, зупинилася робота всіх котелень. Увечері 6 грудня в місті відновили водопостачання.

Уночі 10 грудня внаслідок атак дронами Shahed на Одещині знову було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання залишилися тисячі споживачів, електротранспорт не міг поновити роботу.

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