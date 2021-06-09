На Одещині до Дня незалежності планують відкрити 4-у державну лабораторію для тестування на COVID-19

В Одесі до 30-річчя Незалежності України планують побудувати обласну лабораторію для проведення ПЛР-тестувань – четверту державну або комунальну в регіоні. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.

Центр буде працювати на території Обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

Ідея відкрити лабораторію обласного підпорядкування вперше публічно прозвучала навесні 2020 року – тоді для проведення тестувань не вистачало наявних лабораторного центру МОЗ, Центру соціально небезпечних захворювань Одеської області і Протичумного інституту.

Восени 2020 року місцева влада не стала узгоджувати проєкт лабораторії, заявивши, що земля належить місцевій громаді, а не обласній. Проте зараз все узгоджено, наголосила Одарій-Захар’єва.

«Були деякі недомовленості, але потім місто розібралося – територія в нас на балансі, розпорядником є обласна рада. Виділено дев’ять мільйонів гривень коштів на цю лабораторію, зокрема ще в тому році туди закупили обладнання для проведення ПЛР-тестувань на чотири мільйони», – повідомила директорка департаменту. Додаткових джерел фінансування не планується.

Минулого року Радіо Свобода із посиланням на депутатку обласної ради Ірину Коваліш повідомляло про виділення шести мільйонів гривень з обласного бюджету.

Також у березні 2021 року в Одесі запрацювала міська лабораторія для проведення ПЛР-досліджень – про її необхідність також говорили ще в квітні 2020 року. Більшість ПЛР-аналізів у регіоні роблять у лабораторному центрі МОЗ, продовжує працювати Протичумний інститут, центр соціально-небезпечних хвороб і Лабораторний центру МОЗ на водному транспорті в місті Чорноморськ. Також працюють приватні лабораторії.