В Одесі не зареєстрували партію опонента Труханова

В Одесі територіальна виборча комісія не зареєструвала партію давнього опонента одеського мера Геннадія Труханова Едуарда Гурвіца для участі у виборах до міської ради – за нібито порушення гендерної квоти. Про це Радіо Свобода повідомив сам політик.

«Це одруківка, про яку ми заздалегідь повідомляли в комісію. Крім документів, де є одруківка, ми також надали флешку із вірними даними. Але вони це проігнорували», – заявив Гурвіц, який очолює партійний список «Блоку Едуарда Гурвіца».

За його словами партія наразі готує позов в одеській окружний адміністративний суд, щоб змусити територіальну виборчу комісію зареєструвати партію. В списку партії виявилось на одну жінку більше, ніж чоловіків. Гурвіц наполягає – це одруківка.

Гурвіц брав участь у виборах міського голови Одеси багато разів і двічі обіймав цю посаду. В 2014 і 2015 роках він програвав Труханову, але знову буде брати участь у виборах.

Наразі Гурвіц зареєстрований, як кандидат у мери, але його партія – ні.

За гендерною квотою під час укладання списків кандидатів партії мають дотриматися гендерного балансу – мінімум 40% представників однієї статі.