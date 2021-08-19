Перший серед депутатів Одеської облради кримський татарин розповів про пріоритети на посаді

Перший кримський татарин на посаді депутата Одеської обласної ради Февзі Мамутов хоче поліпшувати соціальні умови для переселенців та розвивати спортивну галузь. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Те, що я перший в історії, думаю, не моя заслуга, а це така собі доля. Пріоритети, насамперед, це нинішня ситуація з переселенцями. Багато проблем соціальних у переселенців, коли ти не маєш свого житла, коли ти не маєш достойного соцзахисту. Це перший пріоритет», – сказав Мамутов.

Депутат зазначив, що також планує займатися поліпшенням умов для спортсменів.

«Так, як я все своє життя був спортсменом, я думаю, потрібно щось втілювати в тій сфері, в якій ти є професіоналом. Тому спробую в Одеському регіоні разом з командою посприяти поліпшенню умов для спортсменів, для перспективних хлопців та дівчат, для підвищення кількості медалей…В кожної людини є мета залишити свій слід в історії. Моя мета – великий культурний центр кримських татар, велика інтеграція кримськотатарської культури в одеську громаду. Це те, над чим я працюю з командою. Цю роботу треба продовжувати та масштабувати», – зазначив Мамутов.

Февзі Мамутов став депутатом Одеської облради від партії «Європейська солідарність» замість Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.