В Одесі унаслідок пожежі загинули 3 людини

В Одесі вночі 3 лютого внаслідок пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку загинули троє людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«3 лютого о 04:23 у Суворовському районі м. Одеса у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. О 04 год. 52 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 м2», – мовиться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

4 грудня минулого року в Одесі сталася пожежа у будівлі коледжу, загинули 16 людей.