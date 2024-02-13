Сили ППО збили ракету Х-59 на підльоті до Одеси, через уламки пошкоджена багатоповерхівка – влада

Російські війська атакували Одесу ракетою Х-59, через падіння уламків пошкоджена незаселена новобудова та багатоповерхівка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Ворог випустив по Одесі ракету Х-59. Наші сили ППО відпрацювали по ворожій цілі. Уламки збитої ракети пошкодили цивільну інфраструктуру: незаселену новобудову та багатоповерхівку», – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали.

Як повідомляють Сили оборони півдня, війська РФ спрямували по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони збили ракету на підльоті із моря до міста.

За даними Сил оборони, уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.