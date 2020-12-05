В Одесі суд визнав нечинним рішення про надання російській мові статусу регіональної

Одеський окружний адмінсуд 3 грудня задовольнив позов Першого заступника прокурора Одеської області та визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної. Про це в суді повідомили 4 грудня.

«Судом встановлено, що 15.08.2012 р. Одеська обласна рада прийняла рішення № 578 «Про заходи щодо імплементації положень Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Одеської області», яким визначено, що на території Одеської області поряд з українською мовою як державною поширеною є російська мова як регіональна та до неї застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов, що передбачені у Законі України «Про засади державної мовної політики», – нагадали у суді.

Суд взяв до уваги рішення Конституційного суду України від 28 лютого 2018 року, який визнав неконституційним закон «Про засади державної мовної політики»», – мовиться у повідомленні.

Минулого тижня Запорізький окружний адміністративний суд скасував за позовом депутата Запорізької міськради Андрія Согоріна рішення Запорізької міської ради від 2006 року «Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови».

Конституційний суд України в лютому 2018 року визнав, що зазначений закон «Про засади державної мовної політики» не відповідає Основному закону країни. Рішення і висновки Конституційного суду є обов’язковими і остаточними.

Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова.