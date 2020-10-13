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13 жовтня 2020, Київ 21:17
Новини | Місцеві вибори в Україні

Суд скасував реєстрацію Голубова кандидатом у мери Одеси за позовом його опонента

Дмитро Голубов (другий ліворуч) – у минулому народний депутат від «БПП»

Одеський окружний адміністративний суд скасував реєстрацію кандидата в міські голови Одеси Дмитра Голубова, йдеться в повідомленні порталу «Судова влада України» 13 жовтня.

За повідомленням, суд ухвалив це рішення за позовом іншого кандидата, колишнього члена Комуністичної партії Ібрагіма Моріса Надіма, до Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Суд дійшов висновку, що комісія повторно розглянула і прийняла документи Голубова, які з першого разу визнала невідповідними Виборчому кодексу.

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«Відповідно до положень Виборчого кодексу, у разі скасування судом рішення виборчої комісії, остання не може прийняти рішення, яке по суті повторює скасоване рішення. Більш того, ця постанова (йдеться про постанову про реєстрацію Голубова кандидатом – ред.) була прийнята з суттєвим порушенням строку, визначеного Виборчим кодексом», – йдеться в повідомленні суду.

Відтак суд задовольнив позов, визнав, що Одеська міська ТВК припустилася порушення, і скасував постанову про реєстрацію Дмитра Голубова від партії «Блок Дмитра Голубова» від 11 жовтня.

Дмитро Голубов був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання від «Блоку Петра Порошенка».

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