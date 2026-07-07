В Одесі через удар РФ поранені щонайменше п’ятеро людей – МВА

Російські військові увечері 7 липня завдали удару по Одесі, повідомив голова МВА Сергій Лисак, не уточнивши тип зброї, використаний для атаки.

«На цю хвилину відомо, що п’ять людей госпіталізовані. Одна – у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу», – вказав очільник міста.

Згодом голова ОВА Олег Кіпер уточнив, що сили РФ застосували по Одесі «балістичну ракету із касетною бойовою частиною».

«Внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі», – додав Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



