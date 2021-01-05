В Одесі відкрили український дворик

В Одесі із різдвяними піснями відкрили український дворик – він розташований в тій же будівлі, що і книгарня-кав’ярня – найдавніший магазин української книги в Одесі. Дворик – це новий проєкт Українського клубу Одеси, який очолює підприємець і меценатка Наталія Чайчук.

Роботи тривали кілька місяців – з квітня по вересень 2020 року, але відкрити дворик вирішили зараз, ближче до Різдва, каже Чайчук.

«Нашою ціллю було допомогти знайти дорогу до храму. Це не закінчений проєкт, ми, мабуть, на його середині. Наш клуб відкритий до співпраці і ми готові до співробітництва з іншими одеськими художниками», – наголосила вона, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Роботи з розпису стін в Українському дворику виконували дві художниці – мама і дочка, Тетяна і Ольга Навроцькі. Дочка свого часу робила наукове дослідження з історії та розвитку українських вишиванок, вивчала українську культуру з дитинства.

«Коли ця ідея з’явилась в матері, я одразу її підтримала. Ми спирались і на відомі мотиви, типу картини із козаком Мамаєм, і на петриківські розписи, і на візерунки вишиванок. Хотілося зробити щось сучасне, а не якесь село», – заявила Ольга Навроцька.

На відкритті дворику не змогла бути засновниця книгарні-кав’ярні Галина Дольник – на свята вона поїхала до родичів. Втім, вона залишила відеозвернення з приводу нової ідеї і зазначила – буде ще одна українська локація в Одесі, буде популяризація українського образотворчого мистецтва.

«Розписування – це завжди було наше. Розписували і скрині, і стіни домівок, і посуд. Це побутова культура українців», – заявила Дольник.

На відкритті дворику виступив жіночий хор «Клубу української пісні». У майбутньому, за словами Чайчук, у дворику планують зробити картинну галерею – для цього потрібно завершити викуп усіх приміщень у двох будівлях, між якими розташований двір.