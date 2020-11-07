В Одесі оголосили день жалоби через смерть Жванецького

В Одесі 7 листопада оголошене днем жалоби через смерть письменника-сатирика, народного артиста України Михайла Жванецького, який був почесним громадянином міста, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов.

«На згадку про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси будуть приспущені прапори з жалобними стрічками», – йдеться в повідомленні.

Михайло Жванецький помер 6 листопада на 87-му році життя.

У жовтні стало відомо, що Жванецький йде зі сцени і припиняє концертну діяльність.



86-річний Жванецький ще влітку казав у пресі, що майже не виходить з дому через погане самопочуття.



Минулого року президент Росії Володимир Путін нагородив Жванецького орденом «За внесок у розвиток культури».



Раніше Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність країни.



У березні 2014 року Жванецький, який також є народним артистом Росії, підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.