МВС: жалобні заходи в Одесі відбулися без серйозних порушень

Жалобні заходи в Одесі 2 травня відбулися спокійно, серйозних правопорушень не було, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на першого заступника міністра Сергія Ярового.

Загалом, за даними відомства, у заходах взяли участь: на Куликовому полі – до чотирьох тисяч громадян, на Соборній площі – до 500 людей.

За порядком стежили понад дві тисячі силовиків.

«Серйозних порушень не зафіксовано. Все пройшло мирно та спокійно», – сказав Сергій Яровий.

Очільник поліції Одещини Олег Бех додав, що грубих порушень громадського порядку й інших злочинів скоєно не було: з однією людиною провели профілактичну бесіду, ще одну, неповнолітню дівчину, доставили до відділу поліції. Вона мала при собі заборонену комуністичну символіку, на її родичів склали адміністративний протокол.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійських активісти визнали себе винними у масових заворушеннях та отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.