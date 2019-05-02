ГПУ розслідує можливий вплив іноземців на українських силовиків в Одесі в травні 2014-го

Генеральна прокуратура України розслідує можливий вплив невідомих іноземних осіб на українських силовиків у 2014 році, через що вони не вжили достатніх заходів для охорони громадського порядку в Одесі 2 травня, що призвело до загибелі 48 і травмування 197 людей.

«На теперішній час продовжується розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб і, зокрема іноземних, на працівників ГУМВС України в Одеської області та інших правоохоронних органів, внаслідок чого останні не вжили вичерпних та необхідних заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку 02.05.2014 у м. Одесі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України», – повідомляє Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України на сторінці в соцмережі Facebook.

У ГПУ додали, що управління спецрозслідувань здійснювало розслідування за фактами неналежного виконання службових обов’язків працівниками правоохоронних органів щодо забезпечення охорони громадського порядку 02 травня 2014 ркоу під час проведення ходи і подальших заворушень в Одесі.

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За результатами розслідування повідомили про підозру колишнім: начальнику ГУ МВС України в Одеській області, його заступнику, начальнику Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області, начальнику полку патрульної служби та відділу громадської безпеки.

За даними прокуратури, їх обвинувачують за статтями: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання для себе неправомірної вигоди немайнового характеру використання службовою особою службового становища шляхом умисної бездіяльності всупереч інтересам служби, що призвело до тяжких наслідків, завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був і мав змогу надати допомогу.

Колишньому начальнику ГУМВС України в Одеській області також інкриміновано вчинення злочину, передбаченого статтею «службове підроблення офіційних документів щодо начебто введення в дію плану «Хвиля».

«У лютому 2016 року стосовно начальника обласного управління та у травні 2018 року стосовно трьох посадовців міського управління УМВС України в Одеській області до суду направлені обвинувальні акти за вищевказаними обвинуваченнями. Судовий розгляд обвинувальних актів триває. Колишнього заступника начальника ГУМВС України в Одеській області оголошено у розшук та вирішується питання щодо застосування процедури спеціального досудового розслідування (in absentia)», – повідомили в ГПУ.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Розгляд судових справ та розслідування кримінальних проваджень триває, за оцінками міжнародних спостерігачів, вкрай повільно. 19 проросійських активістів були виправдані у вересні 2017 року, двох із них заарештували за іншими обвинуваченнями. Ще чотири проросійських активісти визнали себе винними у масових заворушеннях та отримали умовні терміни. У суді розглядається справа проти проукраїнського активіста, якого обвинувачують в умисному вбивстві та посягання на життя працівника правоохоронних органів.