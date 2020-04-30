В Одесі знайшли підозрюваного в підпалі монастиря УПЦ (МП)

Поліція встановила підозрюваного у підпалі чоловічого Свято-Успенського чоловічого монастиря УПЦ (Московського паріархату) в Одесі. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Катерина Новачлі.

«Його не затримували, просто повідомили йому про підозру. 29 квітня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Розмір застави – 168 тисяч гривень», – повідомила речниця.

Мотиви дій підозрюваного наразі не повідомляються. Йому інкримінують частину 2 статті 194 кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Регіональне видання «Думская.net» повідомило, що у підпалі підозрюють колишнього послушника монастиря, але офіційно цю інформацію поки не підтвердили.

Пожежа на території чоловічого монастиря Української православної церкви (Московського патріархату) сталася в ніч на 24 квітня, горіли господарчі будівлі. У цьому ж монастирі розташована резиденція митрополита УПЦ (МП) в Одесі й Ізмаїлі Агафангела. Площа пожежі за офіційними даними становила 480 квадратних метрів.