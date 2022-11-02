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Новини | Суспільство

На Одещині збили три російські крилаті ракети – ОК «Південь»

Всі три ракети були збиті силами ППО

Рано вранці 2 листопада російські війська випустили три крилаті ракети Х-59 по Одеській області, повідомила пресслужба місцевої влади області з посиланням на оперативне командування «Південь».

За повідомленням, Росія випустила ракети з напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, вони були спрямовані на південь Одещини.

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«Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем», – заявляє влада області.

22 жовтня російські війська вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури, в Одеській області, повідомила обласна військова адміністрація.

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