На Одещині збили три російські крилаті ракети – ОК «Південь»

Рано вранці 2 листопада російські війська випустили три крилаті ракети Х-59 по Одеській області, повідомила пресслужба місцевої влади області з посиланням на оперативне командування «Південь».

За повідомленням, Росія випустила ракети з напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, вони були спрямовані на південь Одещини.

Читайте також: «Укренерго» запровадила погодинне вимкнення електрики у семи областях

«Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем», – заявляє влада області.

22 жовтня російські війська вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури, в Одеській області, повідомила обласна військова адміністрація.