На Одещині внаслідок зсуву ґрунту загинула дитина

В Одеській області в селі Фонтанка-2 стався зсув ґрунту на узбережжі моря, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як пишуть рятувальники, внаслідок зсуву загинула 10-річна дитина. Рідні загиблого вилучили дитину з-під завалів, однак без ознак життя.

«До місця події було направлено 16 рятувальників, зокрема кінологічний розрахунок аварійно-рятувального загону спецпризначення Головне управління ДСНС України в Одеській області», – пише пресслужба.





ДСНС наголошує на необхідності дбати про безпеку дітей під час відпочинків, а також обирати для цього безпечні й перевірені місця.

«Неуважність до цього питання може призвести до трагедії», – додає ДСНС.

Масштабний зсув відбувся у високогірному регіоні Рача в другій половині дня 3 серпня. Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення про інцидент.

5 серпня стало відомо, що внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка.