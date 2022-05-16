Через ракетний удар по Одещині поранені 3 людини, уражено об’єкт туристичної інфраструктури – ОК «Південь»

Внаслідок російського ракетного удару по Одеській області поранені двоє дорослих і одна дитина, повідомило Оперативне командування «Південь», дані якого цитує Одеська міська рада.

«Внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації, уражено об’єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група. Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо, постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється», – йдеться в повідомленні.

10 травня в оперативному командуванні «Південь» повідомляли про четверту російську атаку по мосту на Одещині.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.