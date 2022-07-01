СБУ почала розслідування ракетного удару на Одещині, число жертв зросло до 19

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Одещині у ніч на 1 липня зросла до 19, серед них – дві дитини, повідомили у Службі безпеки України. Крім того, 38 людей поранені, зокрема шестеро дітей і вагітна жінка. З-під завалів врятували вісьмох людей.

Раніше повідомляли про 18 загиблих.

Як повідомив голова СБУ Іван Баканов, Служба безпеки «невідкладно розпочала розслідування» ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області.

«Наразі на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі Служби безпеки. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Ракетний удар окупанти завдали вночі літаками стратегічної авіації «Ту-22» – ворог вдарив трьома ракетами Х-22 по дев’ятиповерховому житловому будинку і двох базах відпочинку у Білгород-Дністровському районі», – повідомили в СБУ.

За повідомленням, у багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають.

«Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим самим Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета РФ – буквальне знищення України і наших громадян», – заявив голова СБУ Іван Баканов.

Ракетний удар війська РФ здійснили у ніч на 1 липня. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку.