На Одещині внаслідок вибуху постраждав кандидат у депутати місцевої ради – поліція

У Біляївському районі на Одещині вранці 21 жовтня стався вибух, внаслідок якого постраждав власник охоронної компанії – кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради, повідомляє поліція Одеської області.

«Повідомлення про вибух, що стався біля автозаправної станції в селі Курган, надійшло до поліції о 9:40. Зараз на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи», – йдеться в повідомленні.

Постраждалого з тілесними ушкодженнями шпиталізували, додали в поліції. Також пошкоджений автомобіль, на якому пересувався чоловік.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні, йдеться в повідомленні.

Розслідування ведуть за статтею «замах на умисне вбивство». На час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган був тимчасово зупинений, додали у поліції.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.